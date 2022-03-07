أراوخو مهدد بالغياب عن موقعة الكلاسيكو

2022/03/07 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يدخل برشلونة مباراة أوساسونا المقبلة محفوفاً بخطر كبير، قبل موقعة الكلاسيكو، التي ستأتي في الجولة التالية مباشرة.

ويستقبل برشلونة نظيره أوساسونا، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة 28 لليجا.

وحقق برشلونة فوازاً صعباً على إلتشي، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 27 لليجا، ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب المسابقة ، لكن الخطر الأكبر الذي يرغب برشلونة في تجنبه خلال مواجهة أوساسونا، هو حصول مدافعه الأوروجوياني المتألق رونالد أراوخو على بطاقة صفراء.

ويملك أراوخو في جعبته 4 بطاقات صفراء، كان آخرها في مباراة إلتشي، وحال حصوله على بطاقة جديدة أمام أوساسونا، سيتأكد غيابه عن لقاء الكلاسيكو.

ويحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد، يوم 20 آذار الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 29 لليجا الاسبانية .



، حكم ساحة وشيشيانغ حكم مساعد اول وكاوييه حكم ثانٍ واحمد العلي من الكويت حكم رابع، اما طاقم حكام الـ(فار) فيتألف من الحكم فوميانغ من الصين واحمد محمد مخادمة من الاردن وادوارد ليني من استراليا واينوكوتشي من اليابان.

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