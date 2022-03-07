صافرة صينية تقود مباراة المنتخب العراقي امام نظيره الاماراتي

2022/03/07 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تعيين طاقم تحكيم صيني لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي والتي ستقام في ملعب المدينة في بغداد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر.

وسيتكون الطاقم من الحكم الصيني مانينغ، حكم ساحة وشيشيانغ حكم مساعد اول وكاوييه حكم ثانٍ واحمد العلي من الكويت حكم رابع، اما طاقم حكام الـ(فار) فيتألف من الحكم فوميانغ من الصين واحمد محمد مخادمة من الاردن وادوارد ليني من استراليا واينوكوتشي من اليابان.

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