انخفاض مبيعات المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

2022/03/07 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ،اليوم الاثنين، انخفاضاً لتسجل 109 ملايين دولار.

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 109 ملايين و987 الف دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

فيما بلغت معظم المبيعات التي كانت على شكل حوالات خارجية 93 مليوناً و167 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 16 مليوناً و820 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 15 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و10 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 42 شركة توسط.

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