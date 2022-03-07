أليجري يعلن انتهاء موسم ويستون ماكيني

2022/03/07 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ماسيمليانو اليجري، المدير الفني ليوفنتوس، انتهاء موسم أحد نجوم الفريق، بسبب الإصابة.

وقال أليجري عقب الفوز على سبيزيا بهدف للاشيء، إنه لا يتوقع عودة ويستون ماكيني، للعب مرة أخرى هذا الموسم الذي انتهى بالنسبة له بسبب إصابته وسيعود في الموسم المقبل.

وعلق أليجري على هدف موراتا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ” إنه شيء مهم دائما للمهاجمين وأنا سعيد بالهدف والأداء”.

واضاف اليجري: ” بعد العديد من المباريات وبنفس اللاعبين، كل ما عليك فعله هو تهنئتهم ، لم يكن من السهل الفوز، تراجع أداؤنا في الشوط الثاني”.

وختم اليجري : ” للمرة الأولى نحن حسابياً بالمركز الرابع ، كلن علينا انهاء المباراة في الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نعاني قليلاً “.

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