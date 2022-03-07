النزاهة تكشف اختلاساً بقيمة مليار ونصف في شركة نفط ميسان

2022/03/07 | 14:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبطها حالات اختلاسٍ بمبلغ يصل الى قرابة مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في الأسعار في مُحافظة ميسان.وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، تمكَّن من ضبط عددٍ من المسؤولين […]

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