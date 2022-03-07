إدارة الصقور تقدم طلباً لوزارة الداخلية للسماح بدخول لاعبها الغاني

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، طلباً رسمياً إلى وزارة الداخلية من أجل السماح بدخول مدافعه المحترف الغاني ويلسون أكاكبو إلى الاراضي العراقية بعد منعه من الدخول لأسباب صحية.

وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد في بيان إن “الإدارة قدمت طلبا الى وزير الداخلية من أجل السماح بدخول المدافع (ويسلون) إلى العراق بعدما منع من الدخول نتيجة إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي”.

وأضاف قائد القوة الجوية أننا “بانتظار الموافقة الرسمية من قبل وزارة الداخلية وبشخص وزير الداخلية بعدما خضع اللاعب للعلاج خلال المرحلة الماضية واكتسب الشفاء التام بعد ارساله التقارير الطبية التي تؤكد سلامته من اي مرض”.

وتابع أن ” الاجراءات الرسمية ننتظرها من أجل السماح للاعب بالانضمام لتدريبات الفريق للمشاركة مع العريق في مسابقة الكأس ودوري ابطال اسيا والمباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز،بعد الجهود التي بذلت من قبل مشرف الفريق الكابتن احمد خضير والدائرة القانونية المتمثلة بمديرها السيد علي البديري والممثل القانوني بارق لازم ومصطفى عامر غازي”.

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