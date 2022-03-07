2022/03/07 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، التعاون في مكافحة الارهاب وجرائم الفساد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث معه التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مكافحة الارهاب وجرائم الفساد الاداري وتأمين الحماية اللازمة القضاة”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء حضره نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية زيدون سعدون ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب والفساد الاداري على طاولة الكاظمي وزيدان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب والفساد الاداري على طاولة الكاظمي وزيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).