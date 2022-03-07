2022/03/07 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة ملفات منها جرائم الفساد الإداري .وذكر بيان لأعلام القضاء في بيان تلقاه ” المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملفات الفساد على طاولة زيدان والكاظمي المركز الخبري الوطني.

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