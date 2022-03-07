2022/03/07 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن اختلاساً قرابة مليار ونصف المليار دينار بشركة نفط ميسان.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيئة ، تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أن “فريق عمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رواتب وايفادات..



التزاهة تكشف اختلاسا في شركة نفط ميسان المركز الخبري الوطني.

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