ذكرتهم بحرب الخليج والغزو الأميركي للبلاد.. هكذا أججت الحرب الروسية على أوكرانيا مشاعر العراقيين

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتذكر العسكري العراقي السابق فاضل المعموري وهو يرى عبر التلفاز الحرب الروسية على أوكرانيا أيام تعرض العراق للقصف الأميركي في عامي 1991 و2003، ويقول إن "قساوة الحرب لا يعرفها إلا من عايشها".

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