"مباشر انفو" توقع اتفاقية تمثيل إعلاني حصري مع "سبيكول"

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة جلوبال فايننشال ميديا، والمالكة لـموقع "مباشر انفو"، اتفاقية تمثيل إعلاني حصري مع شركة سبيكول لتقنية المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية

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