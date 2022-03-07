النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ14عامًا وسط تهديدات بحظر الخام الروسي

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - وكالات: ارتفع النفط بمستهل التداولات الآسيوية، اليوم الإثنين، إلى ما يقرب من 130 دولار للبرميل، ما يعد أعلى مستوياته منذ 2008، إثر التقارير

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