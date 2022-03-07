كوريا الجنوبية تحظر التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية الاثنين أنها ستعلّق جميع التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي في أحدث سلسلة إجراءات عقابية متّخذة ضد موسكو ردا على غزوها أوكرانيا.وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها قررت حظر جميع التعاملات المالية مع بنك روسيا المركزي … Readmore

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