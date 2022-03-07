روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية في قضية الغزو على أوكرانيا

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية الاثنين في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها.وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية “إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية … Readmore

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