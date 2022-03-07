النزاهة تضبط اختلاسا كبيرا في شركة نفط ميسان

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط اختلاس قرابة مليار ونصف المليار دينار بشركة نفط ميسان، وعن وجود مغالاة بأسعار الشراء والصيانة لمستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة صحة المحافظة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة ،تابعه NRT عربية، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان (الهيئة المالية) قسم حسابات الأفراد، وتمكن من ضبط عدد من المسؤولين في الشركة، على خلفية اختلاس مبالغ مالية تجاوزت(1,320,000,000) دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفادات لموظفي الشركة".

واوضح البيان، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، فضلا عن مدقق الشركة، وأحد موظفيها وأوليات مستندات الصرف المكررة كافة".

واضاف أن "الفريق الذي انتقل إلى دائرة الصحة في المحافظة في عملية ثانية كشف عن وجود مغالاة بأسعار الشراء والصيانة لمستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة الصحة، إضافة إلى مخالفات للضوابط والتعليمات رافقت عملية شراء المستلزمات".

وتابع البيان أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين، اللتين نفذتا بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرر توقيف المتهمين وفقا لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

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