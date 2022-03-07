انتحار جندي داخل وحدته العسكرية في صلاح الدين

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بانتحار جندي داخل وحدته العسكرية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "جندياً انتحر داخل وحدته العسكرية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف ان الجندي انتحر باطلاق النار على نفسه ببندقيته"، مبيناً ان "الجندي ينتمي الى الفوج الثاني لواء 91 فق14 وأحد الشهود".

وأوضح المصدر ان "الجندي اقدم على هذا الفعل بسبب اتصال وسماع صوت طفلته بعباره بابا عوف الجيش تعال اشوفك".

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