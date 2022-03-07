الخارجية الايرانية: التفاوض المباشر مع واشنطن يتوقف علی تغيير سلوكها

2022/03/07 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن مطلب واشنطن بالتفاوض المباشر مع طهران لا يحقق معانيه ما لم تغير الإدارة الأميركية سلوكها.

وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ان "النقاط العالقة الآن تعد على أصابع اليد الواحدة وكلها تنتظر الرد الأميركي المناسب، وحل النقاط المتبقية للتوصل إلى اتفاق نووي يحتاج قراراً من واشنطن".

وأضاف ان "أي حوار مباشر مع واشنطن يجب أن يكون بعد تغيير الإدارة الأمريكية سلوكها تجاه إيران، فمسار عودة واشنطن للاتفاق النووي يتطلب وقتا ولن يحصل خلال ليلة واحدة، حيث اننا لم نشهد أي تغيير في سلوك الولايات المتحدة حتی الیوم وإستمرت سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلي ان "إقامة أي علاقات مع واشنطن تتوقف علی رعايتها لمصالح الشعب الإيراني"، لافتاً الى ان "ما يحدث في فيينا هو في إطار المصالح الوطنية الإيرانية وضمن الخطوط الحمراء لطهران"، لافتا الى "أننا نسعى أن نبعد المحادثات في فيينا عن باقي الملفات بين أطراف الحوار".

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