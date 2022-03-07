كتل سياسية تتحرك لاستجواب وزراء في حكومة الكاظمي

2022/03/07 | 14:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد النائب عن دولة القانون محمد الزيادي، الاثنين، أن بعض الكتل السياسية بدأت بالاعداد لاستجواب المقصرين في الحكومة الحالية.وقال الزيادي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “تفعيل الاستجوابات ضد أي مقصر بحاجة إلى جمع ملفات وأدلة شديدة للوصول إلى يقين وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام”.وأضاف أن “الاستجوابات ستطال عددا من وزراء […]

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