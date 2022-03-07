2022/03/07 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني القت الاستخبارات العسكرية،الاثنين، القبض على ارهابي واثنان من تجار المخدرات في محافظتي نينوى وديالى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”،” بعمليات منفصلة تم تنفيذها في قواطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارهاب ومخدرات..



الاستخبارات تطيح بمتهمين في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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