2022/03/07 | 15:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الاثنين، عن ضبط محطة وقود متنقلة غير رسمية والقبض على صاحبها في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان، أن “قوة مشتركة تمكنت من ضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة كركوك، وإلقاء القبض على صاحب المحطة”.وأضافت ان “المحطة عبارة عن خزانات حديدية إضافة إلى محطة ضخ ومواد […]

ظهرت المقالة ضبط محطة وقود متنقلة والقبض على صاحبها في كركوك أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط محطة وقود متنقلة والقبض على صاحبها في كركوك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط محطة وقود متنقلة والقبض على صاحبها في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).