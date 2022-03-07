اللجنة العليا تقرر اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الجامعات والكليات للعام الدراسي المقبل

2022/03/07 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاثنين، اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل.

يتبع..

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