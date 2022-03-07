2022/03/07 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط محطة وقود غير رسمية وثلاث عجلات معدة للتهريب.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شرطة الطاقة تمكنت بواجبات مختلفة من إلقاء القبض على أربعة متهمين وكما مبين أدناه:1- ضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة كركوك وإلقاء القبض على صاحبها.

2- صبط عجلة "صهريج" في سيطرة شرطة النفط "الشعب" وإلقاء القبض على صاحب العجلة.3- ضبط عجلة "صهريج" في محافظة النجف مع إلقاء القبض على صاحب العجلة.4- ضبط عجلة "شاحنة" في محافظة البصرة وأيضًا مع إلقاء القبض على صاحب العجلة".واضافت انه "تم ايداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الطاقة تقبض على عدد من المتهمين وتضبط محطة غير رسمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الطاقة تقبض على عدد من المتهمين وتضبط محطة غير رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).