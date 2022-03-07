موسكو تضع قائمة بدول “معادية” ستُسدد لها الشركات والأفراد الروس مستحقاتها بالروبل

2022/03/07 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الروسية ،اليوم الاثنين، أن السلطات وضعت قائمة بدول “معادية” ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45 % من قيمته منذ كانون الثاني/يناير.

وتضم القائمة التي اعدت بموجب مرسوم رئاسي صدر الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.

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