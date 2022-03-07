قيادة العمليات المشتركة تواصل إقامة الدورات التدريبية

2022/03/07 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل قيادة العمليات المشتركة إقامة الدورات التدريبية وورش العمل، بهدف تعزيز قدرات العاملين في القوات الامنية.

ونظمت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الاثنين، ورشة عمل مشتركة، بالتعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق.

وخصصت هذه الورشة للإتصال الاستراتيجي ومبادئ التواصل ونبذة تعريفية عن هذا الموضوع، حيث شارك فيها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات والأمن والاستخبارات العسكرية.

وأشاد المشاركون في هذه الورشة بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة العمليات المشتركة من أجل مواكبة التطور الحاصل في مختلف العلوم والمجالات التي تخص الشأن الأمني.

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