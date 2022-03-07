روسيا تطلب من باريس حماية بعثاتها الرسمية في فرنسا

2022/03/07 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

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طلبت متحدثة باسم الخارجية الروسية ،اليوم الاثنين، من فرنسا حماية بعثاتها الرسمية في البلاد، مشيرة إلى تعرّض مركز ثقافي تستخدمه وكالة حكومية روسية إلى هجوم في باريس.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا على تلغرام “نطالب السلطات الفرنسية بضمان تدابير أمنية مناسبة لمؤسساتنا الرسمية”.

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