2022/03/07 | 15:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cvsiRTIPgS8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. مطالبات بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. مطالبات بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).