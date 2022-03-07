اللجنة العليا تصدر قرارها بشأن دوام طلبة الجامعات وشروط السفر

2022/03/07 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، جعل الدوام حضورياً لطلبة الجامعات والكليات للعام الدراسي المقبل.

وقالت اللجنة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنها "قررت جعل الدوام حضورياً لطلبة الجامعات والكليات للعام الدراسي المقبل".

وأضافت انها "قررت ايضاً الاكتفاء بشهادة التلقيح الدولية للوافدين والمغادرين من العراق".

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