القوات الأمنية تفض عدد من النزاعات والمشاجرات وتعتقل (8) من مسببيها

2022/03/07 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، تفض عدد من النزاعات والمشاجرات وتعتقل (8) اشخاص هم أطراف تلك النزاعات.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بغية تعزيز الامن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون في جميع مناطق العاصمة بغداد مسندة بمعلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، حيث وردت معلومة عن وجود مشاجرة في منطقة الزعفرانية، حيث شرعت على الفور قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الزعفرانية، إلى محل الحادث وتبين وجود مشاجرة بين اب وابنه بسبب خلاف عائلي حيث قام الابن بطعن والده بآلة حادة (سكين) في منطقة البطن وبعد فض المشاجرة تم نقل المصاب الى احد المستشفيات واعتقال الجاني".

وأضاف أن "قوة أخرى من الفرقة ذاتها تمكنت من فض مشاجرة عائلية بين زوج وزوجته في منطقة "العبيدي" نتج عنها إصابة ابنهم البالغ من العمر خمسة سنوات حيث تم اعتقال الاب المتسبب بالإصابة"، مبينةً ان "قوة من اللواء الأول من نفس الفرقة اعتقلت ثلاثة اشخاص بعد فض المشاجرة التي حدثت بينهم في منطقة "النهروان" ومصادرة الأسلحة المستخدمة فيها والتي نتج عنها إصابة احد أبناء المنطقة وتم نقله الى مستشفى الكندي لتلقي العلاج، وفي سياق متصل تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين في منطقة شهداء السيدية بعد فض مشاجرة حدثت بينهم اثر خلاف عائلي".

وتابع أنه "تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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