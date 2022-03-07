2022/03/07 | 15:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يواصل مدرب فريق الزوراء بكرة القدم أيوب أوديشو، تجاهل اللاعب مازن فياض وابعاده عن صفوف الفريق.وقال المنسق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “اللاعب مازن فياض قدم اعتذاراً رسمياً إلى إدارة النادي والكادر التدريبي بقيادة أيوب أوديشو لما بدر منه في مباراة النوارس امام الطلبة”.وأضاف ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الاعتذار.. اوديشو يستمر بتجاهل مازن فياض) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الاعتذار.. اوديشو يستمر بتجاهل مازن فياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).