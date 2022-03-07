بعد هجوم على مركز ثقافي.. روسيا تطالب فرنسا بحماية بعثتها في باريس

2022/03/07 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت متحدثة باسم الخارجية الروسية، الاثنين، من فرنسا حماية بعثاتها الرسمية، مشيرة إلى تعرض مركز ثقافي تستخدمه وكالة حكومية روسية إلى هجوم في باريس.

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