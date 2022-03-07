شاهد الدمار الذي خلفه انفجار هائل في إحدى قرى أوكرانيا

2022/03/07 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب هجوم التقطته كاميرا الأمن بقرية مارخاليفكا، منزل إيهور موزهايف، حيث عاش مع عائلته في القرية الصغيرة، على بعد حوالي 15 ميلاً جنوب كييف.الآن قد رحلوا وقُتلوا على الفور.شاهد الدمار الذي خلقه الانفجار الهائل.

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