2022/03/07 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن جائحة "كوفيد-19" لم تنته بعد، يقول الخبراء إن الولايات المتحدة قد تكون في طريقها لقضاء فصلي ربيع وصيف "شبه طبيعيين"، استنادًا إلى بيانات جديدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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