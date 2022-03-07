2022/03/07 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تخطت حصيلة الوفيات العالمية الرسمية بفيروس كورونا حاجز الـ 6 ملايين وفاة، مما يؤكد أن الوباء الذي دخل عامه الثالث لم ينته بعد.وبحسب جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، فقد سجلت آخر مليون حالة وفاة خلال الأشهر الأربعة الماضية.وتعاني جزر المحيط الهادئ النائية، والتي حمتها عزلتها لأكثر من عامين، الآن مع تفشي الجائحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا العالمية تتجاوز الـ6 ملايين شخص) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا العالمية تتجاوز الـ6 ملايين شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).