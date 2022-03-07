اللجنة العليا للصحة تتخذ جملة قرارات جديدة.. توجهات تتناسب مع انتهاء الموجة الرابعة

2022/03/07 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت اولى بوادر التعامل مع الموجة الرابعة لكورونا في العراق كمنتهية، بالتزامن مع تراجع نسبة الاصابة بالفيروس الى 4% بعد تسجيلها الذروة عند 25%.حيث أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة انها قررت الاكتفاء بإبراز شهادة تلقيح (19-COVID) الدولية التي تثبت تلقي الوافد والمغادر من العراق وإليه (العراقيون والأجانب) على الأقل جرعة واحدة […]

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