12 مرشحا يتنافسون على منصب الرئاسة في فرنسا

2022/03/07 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل/نسيان المقبل، والتي ضمت 12 مترشحا.وتشمل قائمة المرشحين الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط فاليري بيكريس، والمرشح عن اليمين المتطرف إريك زيمور، مؤسس حزب “Reconquest”، وزعيمة حزب التجمع الوطني […]

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