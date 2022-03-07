ألمانيا تعارض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا: إذا انطفأت الأنوار لدينا لن تتوقف الدبابات!

2022/03/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزيرا الخارجية والمال الألمانيان

عن رفضهما لفرض حظر على واردات الغاز

والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات

جديدة مرتبطة بالعملية العسكرية في

أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية

أنالينا بيربو

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