أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل الف متر مكعب

2022/03/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح

التداولات رقما قياسيا تاريخيا، حيث

اقترب من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وسجل سعر الغاز في البورصة في أوروبا

لليوم الرابع على التوالي رقما قياسيا

تاريخيا وتجاوز خل

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