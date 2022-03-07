فتوى المرجع السيستاني بشأن احتكار الأغذية لزيادة قيمتها بالأسواق

2022/03/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية نص الفتوى

المنشورة في موقع المرجع الديني الاعلى

السيد علي السيستاني بخصوص احتكار

الأغذية وما يتوقف على تهيئتها كالوقود

والملح والسمن انتظاراً لزيادة قيمتها.

وبحسب السؤال الموجه

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