اخماد حريق في مجمع تجاري ببغداد

2022/03/07 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن كبير يحتوي على مواد انشائية صعبة الاخماد شديدة الانبعاثات الغازية داخل مجمع المأمول التجاري وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريقا اندلع داخل مخزن كبير يحتوي على مواد انشائية صعبة الاخماد شديدة الانبعاثات الغازية داخل مجمع المأمول التجاري في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضافت انها "دفعت بعدد من فرق الاطفاء الاختصاصية واسندتها بالعجلات الحوضية بغية احكام السيطرة على النيران المشتعلة داخل المواد البلاستيكية والاصباغ بعد ان طوقت الفرق الحادث من الجهات الاربعة وحالت دون توسع الحريق إلى المخازن التجارية المجاورة ".

يذكر أن مديرية الدفاع المدني سجلت تكرار اكثر من حادث حريق داخل هذا المجمع التجاري الكبير بسبب عدم مراعاة شروط السلامة في الخزن الصحيح وعدم توفر مستلزمات الاطفاء.

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