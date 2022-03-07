إحصائيات رسمية: غلاء الغذاء والمشروبات يرفع معدلات التضخم في العراق

2022/03/07 | 16:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين 7 آذار/مارس 2022، ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 0.9%.

المجاميع السلعية الأكثر ارتفاعًا هي الغذاء والمشروبات غير الكحولية بسبب ارتفاع قسم الأسماك ومجموعة الخضروات والخبز والدهن والزيوت واللحوم

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن "معدل التضخم لشهر كانون الثاني الماضي ارتفع بنسبة 0.9%، مقارنة بشهر كانون الأول الذي سبقه"، مبينًا أن "معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني/يناير لسنة 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، شهد ارتفاعًا بنسبة بلغت 5.3%".

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وبدأت معدلات التضخم بالارتفاع منذ تغيير سعر صرف الدولار، أو تخفيض قيمة الدينار المحلي نهاية العام 2020.

ويقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهريًا، يشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من 333 سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل 88% من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات، كما يشير في بياناته.

ولفت الجهاز إلى أن "المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعًا في الأسعار الشهرية لشهر كانون الثاني من عام 2022 عن كانون الأول من العام 2021، هو قسم الغذاء والمشروبات غير الكحولية الذي سجل ارتفاعًا قدره 0.9 % بسبب ارتفاع قسم الأسماك بنسبة 7.5% وارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 3.4% ومجموعة الخبز بنسبة 0.9% ومجموعة الدهن والزيوت بنسبة 0.3% ومجموعة اللحوم بنسبة 0.1%".

وأضاف أن "قسم الاتصالات سجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 3.4%، فيما سجل قسم السكن ارتفاعًا أيضًا قدره 2.7% بسبب ارتفاع الكهرباء والماء بنسبة 15.2%، كما سجل قسم السلع والخدمات ارتفاعًا شهريًا أيضًا بنسبة 2.3%".

ارتفع معدل التضخم لشهر كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 0.9% بحسب إحصائيات الجهاز المركزي

ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الذي شهدته الأسواق خلال شهر كانون الثاني/يناير 2022 والذي ورد في بيانات الوزارة كان قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، وبدء ارتفاع الأسعار وآخرها أسعار زيت الطعام.

وقال مدونون تأكد "ألترا عراق" من صحة معلوماتهم إنّ سعر عبوة الزيت في الأسواق المحلية قفزت إلى 4 آلاف دينار (قرابة 3 دولارات).

ويوم أمس الأحد 6 آذار/مارس 2022، عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اجتماعًا طارئًا خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء المالية والخارجية والتخطيط، والتجارة والزراعة والموارد المائية والصناعة.

وناقش الاجتماع، وفق بيان للحكومة، "ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية".

ووجه الكاظمي، بـ "أهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها".

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