من الآن الدفع بالروبل.. روسيا تعلن قائمة الدول

2022/03/07 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الروسية، الإثنين، أن السلطات وضعت قائمة بدول "غير صديقة" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45 في المئة من قيمته منذ يناير

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