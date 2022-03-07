لماذا لا يستطيع الناتو فرض حظر الطيران على اوكرانيا كما فعل مع العراق؟

2022/03/07 | 16:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية، الاثنين، ان دول حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة لا تستطيع فرض منطقة حظر طيران فوق الاجواء الاوكرانية كما فعلت مع العراق عام 1991 لأنها فكرة محفوفة بالمخاطر لعدة اسباب.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “فكرة فرض منطقة حظر الطيران في ذلك الوقت كانت […]

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