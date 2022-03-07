أسماء فرُضت على أقدارنا..!

2022/03/07 | 16:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.جهاد العكيلي..من الأشياء التي تجعل الناس رافضين للمشاهد التي تحيط بهم، هي حكايات فرضت نفسها على واقع الحياة، وأخذت ترسم أو تتلاعب بأقدار المجتمع ومصيره، وما أبطال هذه الحكايات وهم كثيرون، قد إنتشروا علي مسرح الحياة اليومية، وفي مواقع عمل مؤسسات الدولة أو في واجهات المجتمع ..أبطال هذه الحكايات الغريبة ــ […]

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