الاتحاد الآسيوي يجري مع اتحاد الكرة تقييما شاملا لملعب المدينة الدولي

2022/03/07 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية، أن وفداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيصل خلال الساعات المقبلة بغداد، للتحضير لمباراة العراق أمام الإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وأوضحت التقارير، أن الوفــد الآسيوي ســيجري تقييمــاً شــاملاً لكفــاءة المنشــآت الرياضيــة فــي ملعــب المدينــة الدولي الذي ستقام عليه المواجهة أمام الإمارات، فضلاً عن متابعة عملية إصدار تذاكر المباريات، والتحقق من جاهزية شاشــات الملعب، وتكنولوجيــا المعلومات المتوفرة في الملعب.

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