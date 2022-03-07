ماكرون يدين “استخفاف” بوتين بالمبادئ “السياسية والأخلاقية” في مسألة الممرات الإنسانية

2022/03/07 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ،اليوم الاثنين، “استخفاف” بوتين بالمبادئ “السياسية والأخلاقية” حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية “لنقلهم إلى روسيا”.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة “أل سي اي” الفرنسية “ليست هذه الممرات ببساطة ما هو مهم، أو هذا الخطاب المنافق القائم على قول: +سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا”.



وأضاف “كلّ هذا ليس جديًا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يُحتمل بالنسبة لي”.

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