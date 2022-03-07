اجازة تأسيس مصنع اصعب من اجازة مفاعل نووي.. موسى الحمامي

2022/03/07 | 16:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب موسى الحمامي:

كنت اتمنى أن يكون اعمار ذي قار من خلال بناء مصانع كافية لتشغيل شبابها ومنح اجازات وقروض سريعة للراغبين بفتح مصانع صغيرة ومتوسطة تشغل الشباب، ولكن العقلية التبليطية ما زالت تحكم.

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منذ شهر وأنا أحاول الوصول للخطوة الأولى للحصول على إجازة مصنع صغير يشغل قرابة ال 50 عامل والنصائح تقول إن اجازة المصنع اصعب بكثير من اجازة المفاعل النووي فأستورد وبع واربح والشباب لهم الله.

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