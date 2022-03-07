الصحة: 737 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2022/03/07 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 737 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1806 أشخاص للشفاء".وأضاف البيان، أن "الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 18 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 45641".وسجل العراق أمس 636 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة.

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