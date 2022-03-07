بالفيديو.. جنديان أوكرانيان يتزوجان بالزي العسكري على مشارف كييف

2022/03/07 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الأوكراني جرّاء الغزو الروسي، إلّا أن جنديان أوكرانيان اختارا المضي قدماً في علاقتها وتحويل قصة حبهما إلى قصة يخلّدها شعبهما بعد الحرب.

و وثق مقطع فيديو متداول إقامة جنديان أوكرانيان حفل زفافهما بزيّ القتال، لم تنس فيه الزوجة ارتداء طرحة العروس.

“زواج تحت القصف”..جنديان أوكرانيان يتزوجان بالزي العسكري على مشارف كييف#الحرب_الروسية_الاوكرانيه#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/cU1OGKMRId

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 7, 2022

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