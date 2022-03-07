العراق على شفا أزمة خطيرة والقادم أسوأ بسبب النفط

2022/03/07 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المرتقبة بفعل المشهد الروسي الأوكراني وتداعياتها على العالم، ينعكس الوضع الاقتصادي على العراق بنتيجة سلبية رغم ارتفاع أسعار النفط التي من المفترض أن تعود بالنفع عليه كون أنه بلد إنتاج نفطي، يأتي ذلك بفعل المعادلة السياسية والأمنية المضطربة في البلاد.

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