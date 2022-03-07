فساد يختفي ويتستر في ظل فساد

2022/03/07 | 16:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن المياح || { الإصلاح ما هو إلا موضة شعار زائف ، وتقليعة كذب وفعل جذب وحالة غدر ، ويافطة خداع ، وراية مكر ونكر ، أكل عليها الدهر وشرب ….ونام ….فلا تلوكوها ثانية ، لأنها لا تمضغ حتى لو تم قضمها صعلكة بالمفهوم الجاهلي للصعلكة ، وبلطجة ، وإرهابآ ….[…]

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